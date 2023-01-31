Москвичам рассказали о новых функциях на портале поставщиков

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В прошлом году на портале поставщиков появились новые функции для пользователей. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В 2022 году его посетили 1,3 миллиона уникальных пользователей. Одним из самых важных нововведений стало появление сервиса «Логистика». С его помощью предприниматели могут не только спланировать доставку, но и оценить возможности своего участия в той или иной закупочной процедуре, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он уточнил, что теперь пользователи полностью самостоятельно могут управлять своими закупками, начиная от поиска товара и заканчивая доставкой заказчику. Как уточняется, в настоящее время на портале ежедневно заключают свыше 1,5 тысячи контрактов. Также на портале появился торговый бот, который дает возможность участвовать в котировочных сессиях в автоматическом режиме, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что москвичи выберут новые сферы в раздел платформы «Город идей» в рамках голосования «Совершенствуй Москву с «Городом идей» в проекте «Активный гражданин». Так, горожане смогут предложить новые сферы сбора идей жителей по развитию города для раздела «Предложить идею». На выбор предложены такие сферы, как спорт, экология или волонтерство.