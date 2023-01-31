Наталья Сергунина подвела итоги фестиваля «Снег и лед в Москве»

Фото: Пресс-служба Оргкомитета фестиваля «Снег и лед»

Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

Зимний фестиваль «Снег и лед в Москве» посетили 120 тысяч горожан и туристов, он прошел в парке искусств «Музеон» с 28 декабря по 28 января. Об этом во вторник, 31 января, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В течение месяца больше 40 художников со всей страны создавали скульптуры наших великих соотечественников — Пушкина, Ломоносова, Гагарина и других. Вместе с ними авторы представили ледяные копии российских и московских достопримечательностей, — рассказала она.

1/3 Фото: Пресс-служба Оргкомитета фестиваля «Снег и лед» 2/3 Фото: Пресс-служба Оргкомитета фестиваля «Снег и лед» 3/3 Фото: Пресс-служба Оргкомитета фестиваля «Снег и лед»

Свои идеи можно было воплотить на отдельной творческой площадке. Она особенно понравилась посетителям с детьми: гости сделали сотни различных фигур.

По словам Сергуниной, самым популярным мотивом в работах посетителей оказались советские мультфильмы. На фестивале также провели экскурсию для подопечных благотворительных фондов — ребята тоже попробовали себя в роли художников.

Всего для создания скульптур использовали более 350 тонн природного льда, привезенного из Удмуртии, а также Челябинской и Вологодской областей.

До этого Сергунина сообщила, что два миллиона горожан и туристов посетили музеи ВДНХ в 2022 году. Самой популярной выставочной площадкой оказался крупнейший в России центр «Космонавтика и авиация», который принял порядка 570 тысяч человек.

Следом за ним идет павильон «Макет Москвы», который посетили около 442,5 тысячи гостей. На третьем месте оказался Музей гаража особого назначения ФСО России, где побывали порядка 180 тысяч человек.