ФНС проведет индивидуальные сверки по ЕНС с налогоплательщиками до 1 марта

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Налоговые органы до 1 марта проведут индивидуальные сверки по единому налоговому счету (ЕНС) с налогоплательщиками в отношении отрицательного сальдо. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

Уточняется, что глава ФНС России Даниил Егоров решил не применять меры принудительного взыскания в отношении отрицательного сальдо (превышение расходов над поступлением — прим. «ВМ»), числящегося на ЕНС налогоплательщиков. Это возможно в том случае, если гражданин не согласен с корректностью его отражения.

Данная мера будет распространяться на россиян, допустивших ошибки при оплате своих налогов за отчетные периоды до 2023 года. Это, в свою очередь, даст возможность избежать конфликтов, связанных с внедрением новой системы коммуникаций между налоговыми органами и налогоплательщиками, новых правил платежей и формирования единого сальдо расчетов, сообщает сайт ФНС.

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