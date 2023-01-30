Новый порядок расчета аванса: почему его сумма уменьшилась в 2023 году

Фото: Pixabay

Получив аванс в январе этого года, многие россияне заметили, что сумма ощутимо уменьшилась. Переживать не стоит — размер зарплаты не изменился. Все дело в новом порядке налогового расчета. Как теперь выплачивается аванс и почему его размер стал другим в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

С 1 января 2023 года начал действовать новый порядок удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Ключевое изменение связано с датой удержания этого налога: раньше она приходилась на последний день месяца, теперь — на любой день, в который произошла выплата дохода.

На практике это означает, что с текущего года работодатель должен удерживать НДФЛ при выплате каждой половины (или части) зарплаты.

— Соответственно, налоговый агент исчисляет и удерживает налог при выплате аванса и итоговой суммы заработка, — пояснили в ФНС.

Как это повлияет на зарплату

Самый короткий ответ — никак. На размере зарплаты новый порядок удержания НДФЛ не отразится. Сам налог остался на прежнем уровне — 13 процентов.

— Зарплаты и процент НДФЛ не изменились. Изменился только порядок удержания налога. Раньше он удерживался со всей суммы зарплаты на конец месяца. Теперь это делается два раза в месяц, — объясняет «ВМ» заместитель гендиректора компании «АудитФинанс» Елена Чуприк.

При этом порядок начисления зарплаты также остался неизменным. Согласно 136-й статье ТК РФ, она должна выплачиваться «не реже чем каждые полмесяца».

— Работодатель обязан выплачивать работнику зарплату два раза в месяц, — напоминает собеседница «ВМ». — При этом важно, чтобы между этими выплатами было не более 15 дней.

Примеры расчетов аванса

Допустим, ваша зарплата — 100 000 рублей. Первая часть зарплаты (аванс) в вашей организации выплачивается 14-го числа каждого месяца, вторая — 28-го числа. При этом аванс составляет 40 процентов зарплаты.

И до 1 января 2023 года, и после этой даты вы получали и получаете на руки сумму за вычетом 13-процентного налога, в данном случае 87 000 рублей. Но размер аванса изменится, ведь из него теперь вычитают налог.

Размер вашего аванса до 1 января 2023 года:

100 000 рублей х 0,4 = 40 000 рублей.

Подоходный налог с аванса — 5200 рублей. Его вычитали 28-го числа с оставшейся суммы зарплаты. Получалось так:

(100 000 рублей х 0,6 – НДФЛ) – (НДФЛ с 40 000 рублей) = 52 200 – 5200 = 47 000 рублей.

Размер вашего аванса после 1 января 2023 года:

100 000 рулей х 0,4 – НДФЛ = 40 000 – 5200 = 34 800 рублей.

Но из второй части зарплаты подоходный налог с аванса теперь не вычитается, так что она стала больше — 52 200 рублей.

Таким образом, итоговая сумма выплат осталась прежней — 87 000 рублей. Но размер аванса уменьшился с 40 000 рублей до 34 800 рублей.