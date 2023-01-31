Жители Московского региона смогут наблюдать зеленую комету в предрассветные часы 2 февраля

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Жители столичного региона смогут увидеть приближающуюся к Земле зеленую комету C/2022 E3 в предрассветные часы 2 февраля. Об этом во вторник, 31 января, сообщил сотрудник Московского планетария, руководитель сектора астрономического образования Александр Перхняк.

— В этот момент для земного наблюдателя она (комета — прим. «ВМ») достигнет своей максимальной яркости...Это означает, что комету можно будет увидеть невооруженным глазом на пределе зрения, при отсутствии городской засветки, тем более, что у нее для нашей страны и всех стран Северного полушария будут прекрасные условия видимости, — поделился он.

По словам эксперта, комета будет проходить прямо между ковшом Большой Медведицы и Полярной звездой. При этом лучше всего наблюдать комету в телескоп или бинокль вдали от города, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В середине декабря можно было в течение недели наблюдать за метеорным потоком — так, 14 декабря интенсивность метеорного потока Геминиды выросла до 150 падающих звезд в час, достигнув своего пика.

19 ноября было опубликовано видео самого продолжительного затмения Луны за 500 лет. Оно длилось 3 часа 28 минут.