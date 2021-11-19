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Опубликовано видео самого продолжительного затмения Луны за 500 лет

Иван Юминов

Общество
Опубликовано видео самого продолжительного затмения Луны за 500 лет
Фото: Unsplash

Самое продолжительное за последние 500 лет затмение Луны длилось 3 часа 28 минут. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС в пятницу, 19 ноября.

Видео: Telegram / ТАСС

18 ноября в Роскосмосе сообщили, что частное лунное затмение 19 ноября станет наиболее продолжительным за последние 500 лет. Грядущее затмение было «почти полным», так как в тень Земли зашла почти вся Луна.

Большая часть лунного диска вследствие этого приобрела красноватый оттенок. Москвичи не могли увидеть затмение, так как Луна находилась под горизонтом.

Наблюдать за явлением могли лишь жители Дальнего Востока. Им, как уточняется, были доступны максимальная и частные фазы затмения. В большинстве регионов явление происходило ранним вечером.

В тот же день жители Пермского края, Удмуртии и еще нескольких субъектов опубликовали в Сети видеозапись, на которой виден полет крупного метеорита в небе. По мнению руководителя пермского астроклуба «Телескоп» Сергея Полищука, размер объекта составлял около метра.

Во время наблюдения за космическим телом создавалось впечатление, что оно вот-вот упадет на Землю. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин, в свою очередь, заявил, что метеорит был совсем маленького размера и мог поместиться на ладони.

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