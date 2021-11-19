Опубликовано видео самого продолжительного затмения Луны за 500 лет

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Самое продолжительное за последние 500 лет затмение Луны длилось 3 часа 28 минут. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС в пятницу, 19 ноября.

Видео: Telegram / ТАСС

18 ноября в Роскосмосе сообщили, что частное лунное затмение 19 ноября станет наиболее продолжительным за последние 500 лет. Грядущее затмение было «почти полным», так как в тень Земли зашла почти вся Луна.

Большая часть лунного диска вследствие этого приобрела красноватый оттенок. Москвичи не могли увидеть затмение, так как Луна находилась под горизонтом.

Наблюдать за явлением могли лишь жители Дальнего Востока. Им, как уточняется, были доступны максимальная и частные фазы затмения. В большинстве регионов явление происходило ранним вечером.