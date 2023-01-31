Косметолог Малышева рассказала, как спорт влияет на здоровье кожи

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Занятие спортом и сбалансированное питание положительно влияют на общее состояние организма и внешний вид человека. Об этом рассказала дерматокосметолог Татьяна Малышева.

Эксперт пояснила, что физическая активность помогает выработке коллагена, который поддерживает мышцы и кожу в здоровом состоянии. Во время тренировок задействовано все тело: мышцы обеспечивают движение, сердце разгоняет кровь по сосудам, а легкие дают кислород органам.

Также на состояние кожи оказывает влияние питание человека. Малышева посоветовала включать в ежедневный рацион рыбу семейства лососевых, мясо красных сортов, мясной холодец, мясо птицы, цитрусовые, брокколи, яблоки и смородину, передает Life.ru.

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