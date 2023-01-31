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Новостройку на 140 квартир по реновации построили в Головинском районе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новостройку на 140 квартир по реновации построили в Головинском районе
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Москва, Пулковская улица, 3 Карта всех событий

Дом с подземным паркингом ввели в эксплуатацию в Головинском районе столицы. Об этом во вторник, 31 января, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— У новостройки хорошая транспортная доступность: в семи минутах ходьбы расположена станция метро «Водный стадион», неподалеку — Северный речной вокзал. Из окон открываются виды на Химкинское водохранилище, — рассказал он.

В односекционном здании расположено 140 квартир, 20 из которых — однокомнатные, 86 — двухкомнатные, 34 — трехкомнатные. При этом две квартиры оборудованы для маломобильных жильцов, в них специалисты расширили коридоры и дверные проемы, а также установили специальную сантехнику.

Кроме того, территорию дома благоустроили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, оборудовали детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другой многоэтажный жилой дом по программе реновации достроят в этом году в столичном районе Косино-Ухтомский. В общей сложности в корпусах будет 70 квартир, а первые этажи останутся нежилыми, поскольку там разместятся магазины, кафе и другой бизнес.

Жилье Реновация Головинский район
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