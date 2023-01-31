Мужчина ограбил парфюмерный магазин в центре Москвы. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

В центре столицы злоумышленник ограбил парфюмерный магазин. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 31 января.

По его словам, преступление произошло на улице Новый Арбат. Молодой человек пришел в парфюмерный магазин и взял со стеллажа несколько флаконов туалетной воды и тушь для ресниц. Мужчина спрятал товары в карман куртки и попытался незаметно покинуть помещение.

Охранники торговой точки заметили это и попытались остановить злоумышленника. Молодой человек оказал активное сопротивление и полез в драку. Нанеся несколько ударов и освободившись от сотрудников службы безопасности магазина, грабитель скрылся в неизвестном направлении. Ущерб от его действий составил 8700 рублей. Охранники вызвали полицию.

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Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Ленинградском шоссе. Им оказался 22-летний москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант заключен под стражу.

Другое ограбление произошло в столичном метро. Мужчина напал на пенсионерку у входа в вестибюль станции и отобрал сумку.