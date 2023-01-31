Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина ограбил парфюмерный магазин в центре Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина ограбил парфюмерный магазин в центре Москвы. Видео
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Москва, улица Новый Арбат Карта всех событий

В центре столицы злоумышленник ограбил парфюмерный магазин. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 31 января.

По его словам, преступление произошло на улице Новый Арбат. Молодой человек пришел в парфюмерный магазин и взял со стеллажа несколько флаконов туалетной воды и тушь для ресниц. Мужчина спрятал товары в карман куртки и попытался незаметно покинуть помещение.

Охранники торговой точки заметили это и попытались остановить злоумышленника. Молодой человек оказал активное сопротивление и полез в драку. Нанеся несколько ударов и освободившись от сотрудников службы безопасности магазина, грабитель скрылся в неизвестном направлении. Ущерб от его действий составил 8700 рублей. Охранники вызвали полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на Ленинградском шоссе. Им оказался 22-летний москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурант заключен под стражу.

Другое ограбление произошло в столичном метро. Мужчина напал на пенсионерку у входа в вестибюль станции и отобрал сумку.

грабеж Москва МВД Центральный административный округ (ЦАО) Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте