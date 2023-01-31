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Связал скотчем и обокрал: в Подмосковье вор разгромил дом пенсионерки

Степан Жирнов
Происшествия
Связал скотчем и обокрал: в Подмосковье вор разгромил дом пенсионерки
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Поддубки Карта всех событий

В Подмосковье разбойник ворвался в дом к пенсионерке, связал ее и ограбил. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 31 января.

Преступление произошло ночью в частном доме в деревне Поддубки Дмитровского городского округа. Злоумышленник вскрыл распределительный щиток, расположенный во дворе дома, и, отключив электроэнергию, разбил окно на террасе и забрался в жилище.

На шум вышла 68-летняя хозяйка дома. Грабитель напал на пенсионерку, связал ее скотчем и потребовал отдать все ценное. Испуганная пенсионерка сообщила ему, где находятся сбережения, телефон и банковские карты с ПИН-кодами. После этого злоумышленник скрылся. Ущерб от его действий составил 19 тысяч рублей.

На крики потерпевшей прибежали соседи, которые развязали пенсионерку и вызвали полицию.

Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого на выходе из банка в Дмитрове, когда он пытался снять деньги с похищенных карт.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

У злоумышленника не получилось украсть деньги со счетов, потому как пенсионерка их заблокировала. Однако злоумышленник успел продать ее телефон и потратить наличные деньги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранта заключили под стражу.

Другое преступление произошло в ювелирном салоне в подмосковном городе Балашиха. Мужчина напал на продавщицу с перцовым баллончиком, забрал с собой поднос с украшениями и сбежал.

Подмосковье Дмитровский район Московская область разбой МВД
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