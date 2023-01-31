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Метеоролог Шувалов рассказал, какой будет погода в Москве в начале февраля

Араз Салехов
Анастасия Харламова

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Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Метеоролог Шувалов рассказал, какой будет погода в Москве в начале февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В первые дни февраля в столице стоит ожидать снегопад и пасмурную погоду. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По прогнозу метеоролога, 1 февраля в городе будет пасмурно. Температура воздуха ночью составит от трех до пяти градусов ниже нуля, а днем — минус два градуса.

— В четверг и пятницу москвичей ожидают снегопады. Температура ночью сохранится на отметке минус три градуса, а днем — минус один градус ниже нуля, — поделился синоптик.

В выходные дни в городе стоит ожидать резкого похолодания. Так, столбики термометров опустятся до минус 10–12 градусов в ночное время и до минус 3–4 градусов днем, подытожил Шувалов.

Также собеседник «ВМ» рассказал, что на этой неделе в столице ожидаются снегопады, ветер и похолодание к выходным. В понедельник, 30 января, ночью температура в городе опустится до минус пяти градусов, но днем потеплеет до минус одного градуса. Во вторник, 31 января, в Москву придет новый циклон, который принесет снег и сильный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Наступивший 2023 год принес в регионы России аномальные морозы, в Европу — жару на Рождество, а Москве подарил неожиданную крещенскую оттепель. «Вечерняя Москва» встретилась с научным руководителем Росгидромета Романом Вильфандом и спросила, каких еще сюрпризов нам ждать от погоды в этом году.

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