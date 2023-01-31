Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на патриотические песни

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Российский певец Олег Газманов получил 17 миллионов рублей из бюджета на проект патриотической песни «Родники». Об этом сообщает пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив.

— Песня должна быть полезной стране и людям, преумножать добро, быть продолжением нашей национальной культуры, в песне должен быть виден наш национальный код, — поделился музыкант.

В проекте присутствуют современные технологии отбора песен, оценки качества произведений, конгломерации в виртуальном пространстве музыкантов, поэтов и певцов. Его целью является создание песенного конкурса, который станет новой патриотической волной, объединяющей музыкантов и аудиторию Россию. В планы события входит проведение гала-концерта на Ставрополье, сообщает сайт Фонда.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов заявил, что в российских школах необходимо проводить урок «Час мужества» на ежемесячной основе в рамках «Разговоров о важном». В России остро стоит вопрос развития патриотизма, на сегодняшний день патриотическая повестка важна для молодежи, подытожил парламентарий.