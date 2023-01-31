Депутат Мосгордумы Козлов: В ТиНАО ускоряется развитие социальной инфраструктуры

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Строительство социальных объектов в ТиНАО ускоряется после замедлений из-за пандемии. Об этом во вторник, 31 января, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— Пандемия отразилась на всех отраслях экономики, в том числе на строительстве, и восстановление не происходит одномоментно. В самый острый период, весной — летом 2020 года, многие строительные проекты встали на паузу, что объективно сказалось на скорости работ в целом, — отметил он.

По словам депутата, если в 2020 году в столице построили 73 соцобъекта, то в 2022-м — уже 102. В число новых объектов вошли школы, детские сады, медицинские учреждения, культурные и спортивные площадки. В ТиНАО важно делать акцент на социальных объектах, так как многие молодые семьи выбирают для переезда именно эти округа, передает слова депутата агентство городских новостей «Москва».

К 2026 году в ТиНАО планируется построить более 30 социальных объектов за счет средств из бюджета. За последнее десятилетие население ТиНАО выросло до 650 тысяч человек, что свидетельствует о правильно выбранной стратегии развития округа. Так, на территории появятся новые школы, медучреждения и спортивные сооружения.