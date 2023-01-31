Петербуржец около месяца жил в квартире с умершей женой

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Санкт-Петербурге полиция обнаружила тела двух погибших пенсионеров в квартире жилого дома. Эксперты установили, что женщина умерла примерно на месяц раньше, чем мужчина. Об этом стало известно во вторник, 31 января.

По неподтвержденным данным, тела нашли в квартире жилого дома на улице Димитрова в понедельник, 30 января. В спальне полицейские обнаружили двух погибших: 61-летняя женщина лежала на диване, а 62-летний мужчина рядом на полу. При осмотре тел эксперты не обнаружили следов насильственной смерти.

Специалисты установили, что гражданка скончалась еще в середине декабря, а ее супруг — совсем недавно.

Дети пожилой пары сообщили, что погибшие вели асоциальный образ жизни и часто злоупотребляли алкоголем, сообщили «Невские новости».

Еще одна трагедия произошла в Санкт-Петербурге в четверг, 26 января. Гуляя по парку, местная жительница увидела в овраге фрагмент человеческой ноги и сообщила об этом в полицию.