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Суд в России впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата

Степан Жирнов
Происшествия
Суд в России впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата
Фото: shutterstock

Мужчину из Югры, который поджег военкомат, признали виновным по статье «Теракт». Об этом стало известно во вторник, 31 января.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам колонии, сообщил ТАСС. Это первый в России приговор по данной статье, вынесенный за поджог военкомата.

Инцидент, о котором идет, произошел в Нижневартовске 4 мая 2022 года. Двое злоумышленников попытались поджечь местный военкомат при помощи коктейлей Молотова. Площадь пожара составила один квадратный метр, никто не пострадал.

26 декабря стало известно, что возбужденное в отношении них уголовное дело было переквалифицировано из «Умышленного уничтожения имущества» в «Террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой».

Другого злоумышленника задержали в Новосибирской области. Молодого человека подозревают в организации серии поджогов военкоматов.

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