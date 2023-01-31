Суд в России впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата
Мужчину из Югры, который поджег военкомат, признали виновным по статье «Теракт». Об этом стало известно во вторник, 31 января.
Суд приговорил обвиняемого к 12 годам колонии, сообщил ТАСС. Это первый в России приговор по данной статье, вынесенный за поджог военкомата.
Инцидент, о котором идет, произошел в Нижневартовске 4 мая 2022 года. Двое злоумышленников попытались поджечь местный военкомат при помощи коктейлей Молотова. Площадь пожара составила один квадратный метр, никто не пострадал.
26 декабря стало известно, что возбужденное в отношении них уголовное дело было переквалифицировано из «Умышленного уничтожения имущества» в «Террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой».
Другого злоумышленника задержали в Новосибирской области. Молодого человека подозревают в организации серии поджогов военкоматов.