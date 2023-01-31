Названо комнатное растение, способное фильтровать загрязненный воздух

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Комнатный цветок «щучий хвост», или сансевиерия, обладает не только интересным внешним видом, но и способностью фильтровать воздух. Растение быстро впитывает в себя вредные химические соединения и выпускает кислород

Сансевиерия также поглощает формальдегид и другие вещества, которые выделяют строительные материалы. Именно по этой причине растение советуют ставить в квартире после ремонта, пишет Teleprogramma.pro.

Чуть менее месяца назад отгремели новогодние праздники — пора убирать праздничные украшения, в том числе елку. В последние годы большинство людей выбирают искусственные варианты по многим причинам: такое дерево долговечно, бережет природу, позволяет экономить, сохранять дома чистоту и может стоять хоть до марта. Однако, чтобы искусственная ель не растеряла красоты до следующей зимы, нужно знать секреты правильного хранения. Где, как и в чем хранить искусственную елку до следующего Нового года — в материале «Вечерней Москвы».