Как правильно хранить искусственную елку

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Отгремели новогодние праздники, пора убирать праздничные украшения, в том числе елку. В последние годы большинство людей выбирают искусственные варианты по многим причинам: такое дерево долговечно, бережет природу, позволяет экономить, сохранять дома чистоту и может стоять хоть до марта. Однако, чтобы искусственная ель не растеряла красоты до следующей зимы, нужно знать секреты правильного хранения. Где, как и в чем хранить искусственную елку до следующего Нового года — в материале «Вечерней Москвы».

Как разобрать искусственную елку

Чтобы ель оставалась мягкой и пушистой не один год, нужно аккуратно и бережно обращаться с ее иголками.

Разбирать конструкцию рекомендуется поэтапно:

Снимите макушку;

Отсоедините от ствола ветки одну за одной;

Обмотайте веточки оберточной бумагой, пищевой пленкой или тканью;

Разберите ствол на части;

Сложите основание;

Уберите на хранение.

Деревья с неразборными ярусами складываются следующим образом: кольца с ветками кладут друг на друга, а сверху — части ствола. Если ель совсем не разбирается, ветви нужно прижать к стволу, развернув их по направлению снизу вверх и обмотать все дерево пищевой пленкой.

В чем хранить елку

Есть несколько вариантов емкостей для хранения праздничного украшения до Нового года. Все они отлично защитят игольчатое чудо от пыли и грязи, но каждый имеет ряд особенностей:

Картонные коробки. Доступные, компактные, легко складываются. Можно подписать на лицевой стороне информацию о содержимом;

Ящики из фанеры, пластика, большие контейнеры. В жесткой таре хранить новогоднее украшение проще, так как нет риска повредить содержимое. В нем ель всегда будет в целости и сохранности.

Мешки. Можно сложить, упаковать ветки в плотные полиэтиленовые пакеты. Важно перед этим тщательно расправить иголочки и обернуть пленкой.

Специальные чехлы для елок. Тканевые чехлы обычно идут с елкой в комплекте или их можно отдельно заказать в интернете. Часто у таких чехлов есть удобные ручки для переноса дерева в любое место.

Где хранить искусственную елку

Елку нужно хранить в сухом, теплом, проветриваемом месте. Не рекомендуется держать зимнюю красавицу на неотапливаемом балконе, чердаке или в гараже — неблагоприятные условия сильно сократят срок ее жизни. Переменчивый климат в месте хранения может способствовать тому, что искусственное растение приобретет неприятный запах, хвоя сваляется, а металлические элементы каркаса заржавеют. Если ель хранится в прозрачном пакете, нужно держать ее подальше от попадания прямых солнечных лучей. Из-за них деревце может потерять исходный цвет.

Лучшие места для хранения:

Сухая кладовая;

Просторный шкаф;

Антресоли;

Контейнер для хранения под кроватью или диваном.

Важное условие хранения царицы Нового года — минимум трения и контактов. Напыление не должно стираться, а иголки мяться.