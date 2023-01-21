Как правильно хранить искусственную елку
Отгремели новогодние праздники, пора убирать праздничные украшения, в том числе елку. В последние годы большинство людей выбирают искусственные варианты по многим причинам: такое дерево долговечно, бережет природу, позволяет экономить, сохранять дома чистоту и может стоять хоть до марта. Однако, чтобы искусственная ель не растеряла красоты до следующей зимы, нужно знать секреты правильного хранения. Где, как и в чем хранить искусственную елку до следующего Нового года — в материале «Вечерней Москвы».
Как разобрать искусственную елку
Чтобы ель оставалась мягкой и пушистой не один год, нужно аккуратно и бережно обращаться с ее иголками.
Разбирать конструкцию рекомендуется поэтапно:
- Снимите макушку;
- Отсоедините от ствола ветки одну за одной;
- Обмотайте веточки оберточной бумагой, пищевой пленкой или тканью;
- Разберите ствол на части;
- Сложите основание;
- Уберите на хранение.
Деревья с неразборными ярусами складываются следующим образом: кольца с ветками кладут друг на друга, а сверху — части ствола. Если ель совсем не разбирается, ветви нужно прижать к стволу, развернув их по направлению снизу вверх и обмотать все дерево пищевой пленкой.
В чем хранить елку
Есть несколько вариантов емкостей для хранения праздничного украшения до Нового года. Все они отлично защитят игольчатое чудо от пыли и грязи, но каждый имеет ряд особенностей:
- Картонные коробки. Доступные, компактные, легко складываются. Можно подписать на лицевой стороне информацию о содержимом;
- Ящики из фанеры, пластика, большие контейнеры. В жесткой таре хранить новогоднее украшение проще, так как нет риска повредить содержимое. В нем ель всегда будет в целости и сохранности.
- Мешки. Можно сложить, упаковать ветки в плотные полиэтиленовые пакеты. Важно перед этим тщательно расправить иголочки и обернуть пленкой.
- Специальные чехлы для елок. Тканевые чехлы обычно идут с елкой в комплекте или их можно отдельно заказать в интернете. Часто у таких чехлов есть удобные ручки для переноса дерева в любое место.
Где хранить искусственную елку
Елку нужно хранить в сухом, теплом, проветриваемом месте. Не рекомендуется держать зимнюю красавицу на неотапливаемом балконе, чердаке или в гараже — неблагоприятные условия сильно сократят срок ее жизни. Переменчивый климат в месте хранения может способствовать тому, что искусственное растение приобретет неприятный запах, хвоя сваляется, а металлические элементы каркаса заржавеют. Если ель хранится в прозрачном пакете, нужно держать ее подальше от попадания прямых солнечных лучей. Из-за них деревце может потерять исходный цвет.
Лучшие места для хранения:
- Сухая кладовая;
- Просторный шкаф;
- Антресоли;
- Контейнер для хранения под кроватью или диваном.
Важное условие хранения царицы Нового года — минимум трения и контактов. Напыление не должно стираться, а иголки мяться.