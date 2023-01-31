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Приметы и советы

Тело женщины обнаружили на территории мусороперерабатывающего комплекса на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Тело женщины обнаружили на территории мусороперерабатывающего комплекса на юго-востоке Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На юго-востоке Москвы на территории мусороперерабатывающего предприятия обнаружено тело погибшей женщины. Об этом стало известно во вторник, 31 января.

По предварительным данным, при осмотре трупа женщины 40–45 лет были обнаружены множественные травмы головы, ссадины и раны. Также у погибшей отсутствует фрагмент руки. Как сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, такие повреждения характерны «при сдавливающем воздействии механизмов».

По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Тела еще двоих погибших сотрудники полиции обнаружили в квартире жилого дома в Санкт-Петербурге. Эксперты не обнаружили следов насильственной смерти, а также отметили, что смерть пожилой пары наступила с разницей в месяц. То есть муж несколько недель прожил в квартире с умершей женой.

Москва Смерть Убийства Уголовные дела Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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