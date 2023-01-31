Невролог рассказала, у кого чаще всего возникают мигрени

Фото: depositphotos

По статистике, мигренью страдает 15–16 процентов населения земного шара. При этом у женщин данное заболевание возникает в три раза чаще, чем у мужчин. Об этом рассказала врач-невролог Марина Василенко.

Мигрень — это хроническое неврологическое заболевание с повторяющимися приступами интенсивной головной боли. Приступы могут возникать от одного раза в месяц до нескольких раз в неделю.

Обычно заболевание начинается в детстве или подростковом возрасте. Врач отметила, что есть наследственная предрасположенность к развитию мигрени.

Также мигрень может возникать в результате стресса, неправильного питания, курения, на фоне приема некоторых лекарственных препаратов и из-за недостатка сна, передает РИАМО.

Новый эффективный метод борьбы с болью при мигренях разработали ученые из Университета Мальме в Швеции. Они установили, что активные ингредиенты в таблетках от головной боли начинают всасываться в организм через желудок или печень. Чтобы эффект от лекарств был выше, необходимо достичь его максимальной концентрации в течение двух часов, передает ФАН.

Неправильно подобранная подушка для сна грозит головными болями и сильным дискомфортом при пробуждении. Об этом рассказала невролог Виктория Толмачева.