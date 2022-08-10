Боли и дискомфорт: невролог рассказала, чем грозит неправильная подушка

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Неправильно подобранная подушка для сна грозит головными болями и сильным дискомфортом при пробуждении. Об этом рассказала невролог Виктория Толмачева.

— Просыпаетесь с головной болью или желанием размять мышцы шеи — значит, пришло время менять подушку. Если она подобрана правильно, то никаких дискомфортных, а тем более болевых ощущений быть не должно, — заявила она.

По словам невролога, во время сна позвоночник должен быть прямым, а шея не должна сгибаться. Несоблюдение этих правил грозит смещением шейных позвонков.

Для комфортного сна Толмачева рекомендует приобрести ортопедическую или анатомическую подушку. Ортопедическая подушка предназначена для профилактики и лечения заболеваний шейного отдела позвоночника. Анатомическая же способна принимать форму тела спящего человека.

— Что касается наполнителя, то я как врач-невролог рекомендую обратить внимание на пену, — добавила невролог.

Кроме того, покупая подушку, следует уделить внимание ее длине, ширине и высоте. Выбирать ее следует тщательно, а вот беспокоиться о цене не стоит. Толмачева объяснила, что цена подушки никак не влияет на ее качество или срок службы, передает «Газета.ru».

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Это связано с тем, что попытки засыпать при включенном свете или работающем телевизоре могут приводить к нарушению биоритмов или биологических часов организма.