Сомнолог рассказала об опасности сна с включенным телевизором

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Сон с включенным светом и работающим телевизором грозит диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом в субботу, 16 июля, предупредила врач-сомнолог, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Дарья Лебедева.

По словам специалиста, это связано с тем, что попытки засыпать при включенном свете или работающем телевизоре могут приводить к нарушению биоритмов или биологических часов организма.

Таким образом у человека появляются проблемы с пробуждением и засыпанием. Отсутствие качественного сна может приводить к плачевным последствиям, предупредила Лебедева в интервью Ura.ru.

— Увеличивается выработка грелина (гормона голода), в результате чего человек хочет больше есть, он набирает вес, а вслед за этим увеличивается риск ожирения, сахарного диабета и различных сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказала медик.

Сомнолог подчеркнула, что отсутствие хорошего отдыха заставляет людей вести нездоровый образ жизни. Из-за недостатка глубокого сна снижается сила воли, усиливается усталость и сонливость. В таком состоянии человеку хочется прилечь, съесть быстрый углевод, выпить энергетик или кофе, чтобы приободриться. Так возникает порочный круг, что становится проблемой.

Накануне кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что при синдроме хронической усталости человек не может расслабиться — из-за этого нередко возникают серьезные проблемы со здоровьем. Избавиться от этого синдрома можно самостоятельно, но в сложных случаях понадобится помощь специалиста.