Ефимов: В 2022 году госуслугами в жилищной сфере воспользовались 157 тысяч раз

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Жители столицы в прошлом году воспользовались государственными услугами и сервисами в жилищной сфере 157 тысяч раз. Об этом во вторник, 31 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Количество обращений за государственными услугами и сервисами в жилищной сфере в электронном виде растет. В 2022 году из 157 тысяч заявок 65 процентов поступило онлайн. Для сравнения: в 2021 году через портал mos.ru подали около половины от общего числа обращений, — сказал он.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что наиболее востребованным среди горожан оказался сервис, позволяющий узнать место в очереди на улучшение жилищных условий. По итогам 2022 года им воспользовались почти 70 тысяч раз.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что в 2022 году объем проведенных на портале поставщиков закупок малого объема составил 93,9 миллиарда рублей. Показатель стал выше результатов 2021 года на 11,5 процента.