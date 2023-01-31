Отец фигуриста Костомарова заявил, что сына все еще не отключили от ИВЛ

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Фигурист Роман Костомаров находится в стабильном, нормальном состоянии. Об этом рассказал отец спортсмена Сергей Костомаров. Семья продолжает надеяться на лучшее.

Он отметил, что спортсмена не отключили от ИВЛ полностью.

— Его отключают от ИВЛ, потом снова подключают. Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось, — рассказал он в комментарии «360».

По его словам, о выписке пока речи не идет. Сергей Костомаров отметил, что пока не виделся с сыном. Он добавил, что спортсмен скучает по дому, по родным и близким.

Как заявляла тренер Татьяна Тарасова, Романа Костомарова лечат лучшие российские врачи. Они делают все, что в их силах, чтобы поставить фигуриста на ноги, передает Nation news.

Ранее СМИ сообщили, что Костомаров пришел в себя после двух недель, проведенных в медикаментозной коме. Врачи якобы отключили спортсмена от аппарата ЭКМО, который искусственно поддерживал его жизнь, насыщая кровь кислородом.