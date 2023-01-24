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Приметы и советы

Роман Костомаров пришел в сознание и начал разговаривать

Араз Салехов
Общество
Роман Костомаров пришел в сознание и начал разговаривать
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Госпитализированный с пневмонией олимпийский чемпион Роман Костомаров пришел в сознание и начал разговаривать. Об этом во вторник, 24 января, сообщает источник РЕН ТВ.

По его словам, состояние фигуриста постепенно улучшается, поражение легких стало меньше, также спал отек. Медики по сей день ведут наблюдение за здоровьем Костомарова и продолжают лечение, в том числе они вводят снотворное для полного восстановления организма, сообщает сайт телеканала.

При этом до этого мать спортсмена Валентина Костомарова опровергла сообщения об улучшении его состояния. По ее словам, фигурист до сих пор находится в коме, сообщения об улучшении его самочувствия не соответствуют действительности.

10 января Костомаров был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Врачи диагностировали у него воспаление легких.

Накануне появились подробности состояния госпитализированного фигуриста Костомарова. Как уточняется, спортсмен находится в стабильном состоянии.

На днях появилась информация о том, что в состоянии фигуриста появились положительные сдвиги. После этого стало известно, что врачи планируют отключить Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Спорт Здоровье Роман Костомаров
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