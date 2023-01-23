Появились подробности состояния госпитализированного фигуриста Костомарова

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Российский фигурист Роман Костомаров, который был госпитализирован с пневмонией, находится в стабильном состоянии. Об этом стало известно в понедельник, 23 января.

— Состояние Романа стабильное, пока без особых изменений, — передает слова своего источника ТАСС.

До этого сообщалось, что, несмотря на положительные сдвиги в состоянии российского фигуриста, у него все еще имеются серьезные проблемы со здоровьем. По словам источника, все продолжают верить в то, что организм спортсмена поборет болезнь.

На днях появилась информация о том, что в состоянии фигуриста появились положительные сдвиги. После этого стало известно, что врачи планируют отключить Романа Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, Костомаров на новогодних праздниках принимал участие в нескольких шоу и проводил выступления как на открытых, так и на закрытых катках, что могло стать шоком для организма. Однако отец спортсмена назвал эти слова «нелепостью».