«Сохраняется сепсис в легких»: стало известно о состоянии Романа Костомарова

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Несмотря на положительные сдвиги в состоянии российского фигуриста Романа Костомарова, у него все еще имеются серьезные проблемы со здоровьем. Об этом в пятницу, 20 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Положительные тенденции в состоянии действительно есть, но к этому нужно относиться крайне осторожно. У Романа сохраняются сепсис в легких и другие серьезные проблемы, — рассказал он.

По словам источника, все продолжают верить в то, что организм спортсмена продолжит бороться с болезнью, передает ТАСС.

На днях появилась информация о том, что в состоянии фигуриста появились положительные сдвиги. После этого стало известно, что врачи планируют отключить Романа Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, Костомаров на новогодних праздниках принимал участие в нескольких шоу и проводил выступления как на открытых, так и на закрытых катках, что могло стать шоком для организма. Однако отец спортсмена назвал эти слова «нелепостью».