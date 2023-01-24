«В себя не начал приходить»: мать Костомарова опровергла сообщения об улучшении его состояния

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Российский фигурист Роман Костомаров до сих пор находится в коме, сообщения об улучшении его самочувствия не соответствуют действительности. Об этом сообщила мать спортсмена Валентина Костомарова во вторник, 24 января.

— Ну пока никаких новостей, Оксана (Домнина, жена фигуриста — прим. «ВМ») к нему поедет, вечером буду знать. Она ездила вчера к нему, но пока ничего такого — никаких изменений больших нет. Пока в себя не начал приходить. Все равно он находится в этом состоянии, в каком был. Может быть, это врачи уже начали с ним что-то делать. Я пока не в курсе, — цитирует мать спортсмена «Пятый канал».

До этого ряд СМИ сообщил, что Роман Костомаров, который был госпитализирован с пневмонией и находился в коме, начал приходить в себя. Как утверждалось, его самочувствие улучшилось, но температура сохранялась.

Фигурист был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Информацию об этом в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Позже мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила «ВМ», что в здоровье спортсмена отсутствует отрицательная динамика. Она призналась, что постоянно созванивается с Ильей Авербухом, чтобы узнать о самочувствии Костомарова.