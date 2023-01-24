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«Все еще держится температура»: Костомаров начал приходить в себя

Александр Афонин
Общество
«Все еще держится температура»: Костомаров начал приходить в себя
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российский фигурист Роман Костомаров, который был госпитализирован с пневмонией, начал приходить в себя. Об этом во вторник, 24 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура, — приводит агентство слова источника.

Роман Костомаров был госпитализирован в реанимационное отделение 10 января. Врачи диагностировали у него воспалением легких. Эту информацию в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщала «ВМ», что позже сообщений об отрицательной динамике в состоянии фигуриста не поступало. Она призналась, что постоянно созванивается с Ильей Авербухом, чтобы узнать о самочувствии Костомарова.

Позже стало известно, что врачи планируют отключить российского фигуриста от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации. По информации СМИ, это свидетельствует об улучшении состояния Костомарова.

Здоровье Госпитализация Роман Костомаров
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