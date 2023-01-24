«Все еще держится температура»: Костомаров начал приходить в себя

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Российский фигурист Роман Костомаров, который был госпитализирован с пневмонией, начал приходить в себя. Об этом во вторник, 24 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура, — приводит агентство слова источника.

Роман Костомаров был госпитализирован в реанимационное отделение 10 января. Врачи диагностировали у него воспалением легких. Эту информацию в беседе с «Вечерней Москвой» подтвердила заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщала «ВМ», что позже сообщений об отрицательной динамике в состоянии фигуриста не поступало. Она призналась, что постоянно созванивается с Ильей Авербухом, чтобы узнать о самочувствии Костомарова.

Позже стало известно, что врачи планируют отключить российского фигуриста от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации. По информации СМИ, это свидетельствует об улучшении состояния Костомарова.