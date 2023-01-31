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Порошенко: Путин был очень популярен среди коллег на встрече в Нормандии в 2014 году

Александр Афонин
Общество
Порошенко: Путин был очень популярен среди коллег на встрече в Нормандии в 2014 году
Фото: shutterstock

Во время мероприятия в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии в 2014 году президент России Владимир Путин был крайне популярен среди коллег. Об этом рассказал бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью британской вещательной корпорации BBC.

— Все мировые лидеры были в Нормандии (в честь 70-летия — прим. «ВМ») высадки союзников. И я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США (Бараку — прим. «ВМ») Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину, — сказал он.

Помимо этого, экс-президент Франции Франсуа Олланд рассказал, что в тот день хотел воспользоваться мероприятием, чтобы наладить отношения с Путиным. По его словам, российский лидер принес с собой бутылку водки, что показало его желание заново представить себя, передает ТАСС.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что надеясь победить Владимира Путина, западные страны решились на безрассудный и отчаянный шаг. По словам автора, об этом свидетельствует договоренности о поставках Украине танков.

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