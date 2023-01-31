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Конкурс «Педагоги года Москвы» стартовал в столице

Александр Афонин
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Конкурс «Педагоги года Москвы» стартовал в столице
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В столице стартовал конкурс «Педагоги года Москвы», где любой желающий преподаватель может проявить себя в шести номинациях. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 31 января.

— Конкурс — это замечательная возможность еще раз отметить значимость и важность этой профессии в нашем обществе. Состязание выявляет очень много интересных, ярких, самобытных учителей. Московским ребятам очень повезло с такими педагогами, — сказал руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.

В этом году столичные педагоги могут опробовать себя в шести номинациях: «Учитель года Москвы», «Воспитатель года Москвы», «Педагог-психолог года Москвы», «Учитель-дефектолог года Москвы», «Педагогический старт» и «Сердце отдаю детям». Принять участие в конкурсе могут преподаватели дополнительного образования, инструкторы по физической культуре, дефектологи и так далее, передает официальный сайт мэра столицы.

7 января сообщалось, что более 110 тысяч столичных педагогов, руководителей школ и колледжей повысили квалификацию за последние пять лет. Корпоративный университет городского образования организовал для педагогов около 900 программ и курсов переподготовки.

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