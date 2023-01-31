OnlyFans закрыл доступ к сайту для российских пользователей
Социальная сеть OnlyFans закрыла доступ для российских пользователей. Так, при попытке войти на сайт через российские IP появляется ошибка 403.
Ранее сервис уже отключил аккаунты пользователей из России, а также заморозил их счета.
Специалисты Государственного университета управления недавно направили в Государственную думу рекомендации, согласно которым стоит ужесточить законы о доступе детей в интернет. Основанием для подобного решения послужили результаты исследования ГУУ, проведенного по заказу Госдумы. Согласно представленным данным, около 72 процентов детей интересуются в интернете материалами, которые содержат сцены насилия. Еще 47 процентов юных пользователей сталкивались с информацией о наркотиках. Более четверти подростков сталкивались в интернете с преследованиями и угрозами.
В ноябре прошлого года Роскомнадзор заблокировал 404 сайта с противоправным контентом. Сотрудники ведомства постоянно проводят мониторинг Сети для выявления сайтов, на которых пропагандируют наркотики, продают их или вербуют курьеров и перевозчиков запрещенных веществ.