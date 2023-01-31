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Приметы и советы

OnlyFans закрыл доступ к сайту для российских пользователей

Лейла Алиева
Общество
OnlyFans закрыл доступ к сайту для российских пользователей
Фото: shutterstock

Социальная сеть OnlyFans закрыла доступ для российских пользователей. Так, при попытке войти на сайт через российские IP появляется ошибка 403.

Ранее сервис уже отключил аккаунты пользователей из России, а также заморозил их счета.

Специалисты Государственного университета управления недавно направили в Государственную думу рекомендации, согласно которым стоит ужесточить законы о доступе детей в интернет. Основанием для подобного решения послужили результаты исследования ГУУ, проведенного по заказу Госдумы. Согласно представленным данным, около 72 процентов детей интересуются в интернете материалами, которые содержат сцены насилия. Еще 47 процентов юных пользователей сталкивались с информацией о наркотиках. Более четверти подростков сталкивались в интернете с преследованиями и угрозами.

В ноябре прошлого года Роскомнадзор заблокировал 404 сайта с противоправным контентом. Сотрудники ведомства постоянно проводят мониторинг Сети для выявления сайтов, на которых пропагандируют наркотики, продают их или вербуют курьеров и перевозчиков запрещенных веществ.

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