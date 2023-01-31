В Красноярском крае мать убила сына за пьянство

Фото: СК РФ

Жительница Красноярского края задержана по подозрению в убийстве собственного сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону во вторник, 31 января.

По данным ведомства, преступление произошло ночью 20 января. 42-летней матери надоело, что ее 22-летний сын употребляет алкоголь, и она решила избавиться от него. Женщина дождалась, пока родственник уснет, и накинула ему на голову пластиковый пакет.

Чтобы скрыть преступление, гражданка спрятала тело погибшего в подпол соседней с домом постройки, непригодной для жилья. Через несколько дней горе-мать сообщила своей дочери о том, что брат умер. Девушка вызвала сотрудников полиции.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемую заключили под стражу.

Другое убийство произошло на юго-востоке Москвы. Уголовное дело возбудили после обнаружения тела погибшей женщины на территории мусороперерабатывающего предприятия. На теле обнаружены множественные травмы.