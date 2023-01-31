Владимир Путин назначил Антона Герасимова новым замглавы МЧС

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Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова на пост заместителя главы МЧС РФ. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 31 января.

— Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится в документе.

Антон Герасимов является сыном бывшего руководителя ЦИБ ФСБ Андрея Герасимова. До 2015 года он занимал должность заместителя заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ имени Баумана. После этого новый замглавы МЧС был назначен на пост заместителя министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин продлил на год срок государственной службы постоянному члену Совета безопасности России Сергею Иванову. Документ вступил в силу в дату его подписания — 30 января 2023 года. Срок его полномочий продлится до 31 января 2024 года.