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Владимир Путин назначил Антона Герасимова новым замглавы МЧС

Александр Афонин
Общество
Владимир Путин назначил Антона Герасимова новым замглавы МЧС
Фото: YouTube / Про бизнес ТВ

Президент России Владимир Путин назначил Антона Герасимова на пост заместителя главы МЧС РФ. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 31 января.

— Назначить Герасимова Антона Андреевича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится в документе.

Антон Герасимов является сыном бывшего руководителя ЦИБ ФСБ Андрея Герасимова. До 2015 года он занимал должность заместителя заведующего кафедрой информационной безопасности в МГТУ имени Баумана. После этого новый замглавы МЧС был назначен на пост заместителя министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Накануне сообщалось, что Владимир Путин продлил на год срок государственной службы постоянному члену Совета безопасности России Сергею Иванову. Документ вступил в силу в дату его подписания — 30 января 2023 года. Срок его полномочий продлится до 31 января 2024 года.

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