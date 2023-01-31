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Приметы и советы

Адвокат Астахов и певец Джанго попали под обстрел в Донецке

Александр Афонин
Общество
Адвокат Астахов и певец Джанго попали под обстрел в Донецке
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Адвокат Павел Астахов и певец Алексей Поддубный, известный под псевдонимом Джанго, попали под минометный обстрел во время гуманитарной миссии у Иверского монастыря в Донецке. Об этом сообщил телеведущий Борис Корчевников.

— Павел Астахов и Леша Поддубный (Джанго) везли сюда гуманитарную помощь. И по ним стали стрелять. Ругаю их про себя за риск. Но понимаю, что иначе они не могли, — сказал он.

Известно, что Астахов и Поддубный находились на территории монастыря и несли вещи к его входу. В один момент они услышали звуки разорвавшегося снаряда.

Позже адвокат оказался на земле и услышал раздающиеся рядом выстрелы, передает StarHit.

До этого сообщалось, что военный корреспондент Telegram-канала Readovka Анастасия Елсукова получила серьезное ранение при обстреле в Соледаре. В результате инцидента у нее было раздроблено колено, после чего журналистке провели операцию.

Павел Астахов Донецкая народная республика удар
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