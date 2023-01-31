Диетолог назвал три продукта с полезными жирами

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Не все жиры одинаково вредны. Полезные виды дают организму энергию, поддерживают функцию клеток и играют важную роль в усвоении питательных веществ. Диетолог Кэтрин Джервасио назвала лучшие продукты с высоким содержанием мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров, пишет американское издание She Finds.

Оливковое масло

Оливковое масло — распространенный ингредиент в блюдах самых разных кухонь, и это один из самых полезных жиров, который можно употреблять.

— Оливковое масло содержит около 75 процентов мононенасыщенных жиров, которые, как известно, снижают уровень вредных жиров в организме, — объяснила диетолог Кэтрин Джервасио.

По словам врача, это растительное масло также содержит антиоксиданты олеуропеин и олеокантал, которые способствуют снижению веса и уменьшают воспаления.

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Авокадо

Авокадо обязательно следует включить в рацион, если нужно увеличить потребление полезных жиров.

— Авокадо богат мононенасыщенными жирами, которые оказывают большое влияние на сердечно-сосудистую систему и пищеварение при похудении, — отметила специалист.

Также в составе витамины Е, С и А, которые полезны для организма и ускоряют метаболизм.

Миндаль

Миндаль эксперты называют лучшим выбором для здорового перекуса.

— Миндаль — источник растительного белка, который позволяет стройнеть, не беспокоясь о последствиях для здоровья чрезмерного потребления холестерина, — рассказала медик.

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По ее словам, орех богат клетчаткой, которая улучшает пищеварение, продлевает чувство сытости и предотвращает переедание.

Однако не все продукты могут быть одинаково полезны. О том, какую пищу лучше исключить из рациона людям с чувствительным желудком, рассказала Вечерней Москве врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко.