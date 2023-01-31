Медведев заявил, что санкции Запада в отношении России с треском провалились

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Западные санкции, введенные в отношении России, с треском провалились, сегодня большинство продукции заменено российскими и азиатскими аналогами. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник, 31 января.

— Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились. Не работают. Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие — азиатскими марками, — сказал он.

Политик добавил, что России осталось только принять правила, регламентирующие использование интеллектуальной собственности зарубежных стран. Они будут представлять собой ответные санкции, которые затронут всю западную продукцию, отметил Медведев в своем Telegram-канале.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что введенные странами Запада санкции не только не обрушили экономику России, но и дали шанс молодым отечественным предпринимателям успешно замещать покинувшие рынок бренды и товары. В материале издание сравнивает текущий период с «реминисценцией» 1990-х годов.