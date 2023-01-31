Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведев заявил, что санкции Запада в отношении России с треском провалились

Александр Афонин
Общество
Медведев заявил, что санкции Запада в отношении России с треском провалились
Фото: er.ru

Западные санкции, введенные в отношении России, с треском провалились, сегодня большинство продукции заменено российскими и азиатскими аналогами. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник, 31 января.

— Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились. Не работают. Абсолютное большинство промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить своими, российскими, а недостающие — азиатскими марками, — сказал он.

Политик добавил, что России осталось только принять правила, регламентирующие использование интеллектуальной собственности зарубежных стран. Они будут представлять собой ответные санкции, которые затронут всю западную продукцию, отметил Медведев в своем Telegram-канале.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что введенные странами Запада санкции не только не обрушили экономику России, но и дали шанс молодым отечественным предпринимателям успешно замещать покинувшие рынок бренды и товары. В материале издание сравнивает текущий период с «реминисценцией» 1990-х годов.

Дмитрий Медведев Санкции Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте