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Российские войска освободили село Благодатное в ДНР

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские войска освободили село Благодатное в ДНР
Фото: Минобороны РФ

При успешном наступлении на донецком направлении российским войскам удалось освободить населенный пункт Благодатное в ДНР. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в Минобороны РФ.

— На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Благодатное Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Кроме того, российская армия на данном направлении ликвидировала до 50-ти человек из состава украинской армии, самоходную французскую артиллерийскую установку «Caesar», американскую артиллерийскую систему М-777 и гаубицу «МСТА-Б», передает Telegram-канал военного ведомства.

В этот же день ВС России отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении. Солдаты российской армии своевременно выявили местоположение украинских диверсантов, после чего открыли огонь по ним. ВСУ понесли потери, в связи с чем им пришлось отойти.

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