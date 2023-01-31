Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Армия России отбила атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия России отбила атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 31 января, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— На Краснолиманском направлении при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины противник двумя диверсионно-разведывательными группами численностью порядка десяти человек каждая попытался выбить наши подразделения со своих бывших позиций, — поделился он.

Солдаты российской армии своевременно выявили местоположение украинских диверсантов, после чего открыли огонь по ним. ВСУ понесли потери, в связи с чем им пришлось отойти, сообщает РИА Новости.

До этого Марочко сообщил, что ВСУ направляют дополнительные войска в район Часов Яр у Артемовска. Кроме того, украинские войска оборудуют огневые точки и расставляют минные заграждения.

Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинская армия продолжает перебрасывать резервы на Угледарское, Марьинское и Артемовское направления. По его словам, на данных направлениях продвигаются российские военные, но «здесь идет борьба буквально за каждый метр».

Украина Армия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте