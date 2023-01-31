Армия России отбила атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на Краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 31 января, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— На Краснолиманском направлении при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины противник двумя диверсионно-разведывательными группами численностью порядка десяти человек каждая попытался выбить наши подразделения со своих бывших позиций, — поделился он.

Солдаты российской армии своевременно выявили местоположение украинских диверсантов, после чего открыли огонь по ним. ВСУ понесли потери, в связи с чем им пришлось отойти, сообщает РИА Новости.

До этого Марочко сообщил, что ВСУ направляют дополнительные войска в район Часов Яр у Артемовска. Кроме того, украинские войска оборудуют огневые точки и расставляют минные заграждения.

Накануне врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинская армия продолжает перебрасывать резервы на Угледарское, Марьинское и Артемовское направления. По его словам, на данных направлениях продвигаются российские военные, но «здесь идет борьба буквально за каждый метр».