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Вооруженные силы Украины продолжают перебрасывать резервы на Угледарское, Марьинское и Артемовское направления. Об этом сообщил в понедельник, 30 января, врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

— Продолжается переброска резервов, каких-то дополнительных сил. Это мы видим и на Артемовском направлении, и на Угледарском, и на Марьинском, — рассказал он в эфире Первого канала.

Также врио главы ДНР отметил, что на данных направлениях продвигаются российские военные, но «здесь идет борьба буквально за каждый метр».

Украинская армия испытывает нехватку танков и некоторых видов боеприпасов, много техники уничтожили российские войска в ходе спецоперации. Об этом 30 января сообщил Денис Пушилин.

Российские войска закрепились в восточной части Угледара в Донецкой народной республике. Об этом рассказал Пушилин. При этом говорить о взятии Угледара еще рано, так как ВСУ еще не начали отступление, отметил он.