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В ДНР сообщили о закреплении российских войск на востоке Угледара

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили о закреплении российских войск на востоке Угледара
Фото: Минобороны РФ

Российские войска закрепились в восточной части Угледара в ДНР. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

— По Угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Там сейчас можно говорить, что закрепились подразделения в восточной части Угледара, также проводится работа в окрестностях, — отметил он.

При этом говорить о взятии Угледара еще рано, так как ВСУ еще не начали отступление, добавил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

До этого агентство AFP сообщило, что США порекомендовали Украине вывести свои подразделения из города Артемовск в ДНР.

По данным собеседника издания, усиленное внимание Киева к удержанию этого населенного пункта якобы мешает готовиться к ожидаемому Вашингтоном весеннему наступлению.

Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов заявил, что армия России продвигается в Донбассе, оперативно завершая окружение Артемовска.

Украина Денис Пушилин Россия ДНР
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