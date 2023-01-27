Командир «Ахмата» Алаудинов сообщил о завершении оперативного окружения Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Российская армия продвигается в Донбассе, оперативно завершая окружение Артемовска (Бахмут — украинское название). Об этом в пятницу, 27 января, сообщил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

По словам военнослужащего, маршруты передвижения украинской армии почти все перекрыты на данном направлении.

— Там один маршрут остается, по которому они еще более-менее могут передвигаться, и то он уже в большинстве своем находится под нашим контролем, — поделился он.

Украинское военное командование пытается перебросить дополнительные силы ВСУ к Артемовску, однако это не удается им сделать в полной мере — солдаты армии Украины начинают нести потери уже на подходах к городу.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что освобождение Артемовска (украинское название — Бахмут) в дальнейшем пресечет «любое наступление» ВСУ.

В свою очередь временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что взятие города Угледара может в корне поменять расклад сил в спецоперации. По его мнению, это обеспечит выход на Красноармейское и Кураховское направления.