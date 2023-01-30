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Пушилин заявил, что украинские войска испытывают нехватку танков и боеприпасов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил, что украинские войска испытывают нехватку танков и боеприпасов
Фото: er.ru

Украинская армия испытывает нехватку танков и некоторых видов боеприпасов, много техники уничтожили российские войска в ходе спецоперации. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— По технике у ВСУ мы видим определенные сложности. Российские подразделения на разных участках пожгли их технику, уничтожили достаточно много. Конечно же, это не могло не сложиться в целом на обеспеченности, — заявил он в эфире Первого канала.

Также Пушилин обратил внимание на отсутствие у украинской армии возможности ремонтировать технику из-за затрудненной работы ремонтных баз с учетом уничтожения энергетической инфраструктуры.

Российские войска закрепились в восточной части Угледара в Донецкой народной республике. Об этом 30 января сообщил Денис Пушилин. При этом говорить о взятии Угледара еще рано, так как ВСУ еще не начали отступление, отметил он.

До этого агентство AFP сообщило, что Соединенные Штаты порекомендовали Украине вывести свои подразделения из Артемовска в ДНР.

Украина Спецоперации Денис Пушилин Россия ДНР
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