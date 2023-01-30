Марочко сообщил о переброске дополнительных сил ВСУ в район Часова Яра у Артемовска

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Украинская армия направляет дополнительные войска в район Часова Яра у Артемовска. Об этом в понедельник, 30 января, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В районе населенного пункта Часов Яр отмечено усиление украинских позиций. Вооруженные формирования Украины укрепляют старые и возводят новые фортификационные сооружения, — рассказал он.

Кроме того, украинские войска оборудуют огневые точки и расставляют минные заграждения, добавил Марочко в беседе с РИА Новости.

В последнее время ситуация на Сватовском и Кременском направлениях спецоперации сильно обострилась. Так, Вооруженные силы Украины проводят регулярные обстрелы населенных пунктов, а также перебрасывают бронетехнику западного производства.

Как рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт Виктор Литовкин, ситуация обусловлена тем, что Киев не хочет пропустить российские войска к Краматорску. По его словам, город является последним крупным городом в Донецкой народной республике, который находится под властью ВСУ.