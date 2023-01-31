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Суд арестовал мужчину, который сжег машину с символом Z на Алтуфьевском шоссе

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал мужчину, который сжег машину с символом Z на Алтуфьевском шоссе
Фото: пресс-служба суда
Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Бутырский районный суд Москвы арестовал 23-летнего подозреваемого по делу о поджоге автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда во вторник, 31 января.

Мужчину обвиняют по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога из хулиганских побуждений». Суд удовлетворил просьбу следствия и заключил подозреваемого под стражу до 28 марта.

По версии правоохранительных органов, молодой человек поджег автомобиль Toyota Land Cruiser на Алтуфьевском шоссе из-за наклейки в виде буквы Z и надписи «Своих не бросаем». Возгорание достаточно быстро потушили, однако автомобилю был нанесен серьезный ущерб: полностью выгорели моторный отсек, а также часть салона.

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Другой поджигатель действовал на севере столицы. На улице Маршала Федоренко ранее судимый злоумышленник сжег четыре автомобиля.

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