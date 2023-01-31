Аферист украл 24 миллиона рублей, продавая машины

Фото: Unsplash

Иностранец обманул нескольких граждан России на сумму более 24 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 31 января.

По его словам, злоумышленник разместил в интернете объявление о том, что он может посодействовать при покупке и перегонке автомобилей из Казахстана. Такой услугой заинтересовалось сразу несколько граждан. Все передали ему часть денег за услугу и ждали ее исполнения. Аферист пропал.

Помимо этой схемы, мошенник оказывал услуги по продаже автомобилей. Так, двое потерпевших передали мужчине свои автомобили для реализации. Аферист успешно сбыл машины по поддельным документам, а деньги оставил себе.

От его рук пострадали шестеро человек, общая сумма ущерба превысила 24 миллиона рублей.

Деятельность злоумышленника пресекли столичные полицейские. Они задержали подозреваемого в Нижегородской области. Им оказался 36-летний уроженец ближнего зарубежья.

На момент поимки он успел потратить все деньги, но один из проданных мошенником автомобилей был найден и в скором времени будет возвращен владельцу.

По факту преступлений были возбуждены шесть уголовных дел по статье «Мошенничество». Фигуранта заключили под стражу.

Другую группу мошенников накрыли на юго-востоке столицы. Аферисты обманули пенсионерку на крупную сумму.