Выставку «Ледяная петля Сталинграда» покажут в Музее Победы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 2 февраля откроется выставка к 80-летию победы в Сталинградской битве «Ледяная петля Сталинграда». Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиция включает в себя примерно 100 подлинных предметов, связанных с историей битвы на Волге. Среди них документы, фотографии, вооружения, форма и личные вещи героев войны. Часть предметов покажут впервые. Например, фотоальбом «Наступательные бои Юго-Западного фронта», который передала музею семья генерал-лейтенанта Михаила Рудакова.

В нем собрано свыше 100 снимков, рассказывающих о боях под Сталинградом в ноябре–декабре 1942 года. На фотографиях запечатлены наступление советских войск, минуты отдыха бойцов, встречи освободителей в казачьих станицах и многое другое.

— Этот фронтовой альбом — уникальная реликвия. Подлинные свидетельства, собранные самими участниками Сталинградской битвы, не только подробно рассказывают о сражении, но и передают эмоциональное восприятие тех событий очевидцами, помогают нашим современникам погрузиться в ту эпоху, — рассказала заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.

Кроме того, на мультимедийных экранах гости увидят кадры архивной кинохроники о битве на Волге.

В этот день учащиеся восьмых классов столичной школы № 1566 возложат цветы к Вечному огню и встанут на пост № 1 в 10:00. Также в музее пройдет встреча ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы.