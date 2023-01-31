Грузовик загорелся на ТТК на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Нижегородская транзитная эстакада Карта всех событий

На Третьем транспортном кольце на юго-востоке Москвы загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 31 января.

Авария произошла на Нижегородской эстакаде, на внешней стороне ТТК. На месте работают оперативные службы города.

Движение в районе пожара не затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на Киевском шоссе на территории Новой Москвы. Столкнулись два грузовика, один из которых завалился на бок. Из-за аварии движение на участке дороги было практически полностью перекрыто.