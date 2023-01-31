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Приметы и советы

Корабли Северного флота спасли тонувшего в Атлантике француза

Евгений Белоусов
В мире
Корабли Северного флота спасли тонувшего в Атлантике француза
Фото: Минобороны РФ

Отряд кораблей Северного флота спас гражданина Франции с терпевшей бедствие в Атлантике яхты. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

— Спасенным оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике. Во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды. После неудачной попытки устранить неисправности он подал сигнал бедствия, — рассказали в ведомстве.

Во главе отряда кораблей был флагман «Адмирал Горшков». Вместе с тонувшим французом корабли спасли из воды его собаку. Монтеу оказали первую помощь и по его просьбе доставили в ближайший порт, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Осенью прошлого года сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» оказали помощь тонувшему в реке мужчине. Во время патрулирования акватории Москвы-реки в районе парка «Музеон» спасатели заметили на судовом ходу человека. Специалисты МГПСС поспешили поднять обессилевшего мужчину на борт катера. После медицинского осмотра его передали сотрудникам полиции для дальнейшего установления причин случившегося.

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