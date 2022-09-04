Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спасатели вытащили из воды переплывавшего Москву-реку мужчину

Александр Афонин
Происшествия
Спасатели вытащили из воды переплывавшего Москву-реку мужчину
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, район Якиманка Карта всех событий

Сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» оказали помощь тонувшему в реке мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в воскресенье, 4 сентября.

Во время патрулирования акватории Москвы-реки в районе парка «Музеон» спасатели заметили на судовом ходу человека. Специалисты МГПСС поспешили поднять обессилившего мужчину на борт катера.

— Причины, побудившие человека переплывать Москву-реку в запрещенном месте, будут выясняться органами правопорядка, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавшего доставили на станцию, где ему оказали первую помощь. После медицинского осмотра его передали сотрудникам полиции для дальнейшего установления причин случившегося, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

28 августа сообщалось, что спасатели оказали помощь тонувшей пенсионерке на Борисовских прудах. Обессилевшую женщину специалисты обнаружили в 15 метрах от берега и бросились ей на помощь. Пострадавшую обогрели и оказали ей необходимую медицинскую помощь.

Москва Спасатели Район Якиманка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте