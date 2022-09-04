Спасатели вытащили из воды переплывавшего Москву-реку мужчину

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Якиманка Карта всех событий

Сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» оказали помощь тонувшему в реке мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в воскресенье, 4 сентября.

Во время патрулирования акватории Москвы-реки в районе парка «Музеон» спасатели заметили на судовом ходу человека. Специалисты МГПСС поспешили поднять обессилившего мужчину на борт катера.

— Причины, побудившие человека переплывать Москву-реку в запрещенном месте, будут выясняться органами правопорядка, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пострадавшего доставили на станцию, где ему оказали первую помощь. После медицинского осмотра его передали сотрудникам полиции для дальнейшего установления причин случившегося, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

28 августа сообщалось, что спасатели оказали помощь тонувшей пенсионерке на Борисовских прудах. Обессилевшую женщину специалисты обнаружили в 15 метрах от берега и бросились ей на помощь. Пострадавшую обогрели и оказали ей необходимую медицинскую помощь.