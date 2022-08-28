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Спасатели помогли тонувшей на Борисовских прудах пенсионерке

Елена Самойлова
Происшествия
Спасатели помогли тонувшей на Борисовских прудах пенсионерке
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Борисовские пруды Карта всех событий

Спасатели оказали помощь тонувшей пенсионерке на Борисовских прудах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в воскресенье, 28 августа.

— На Борисовских прудах спасли женщину. 28 августа во время патрулирования акватории пруда дежурная смена поисково-спасательной станции «Борисовская» услышала призывы о помощи, — говорится в сообщении.

Обессилевшую женщину специалисты обнаружили в 15 метрах от берега и бросились ей на помощь. Пострадавшую 1960 года рождения доставили на станцию, где ее обогрели и оказали необходимую медицинскую помощь.

От госпитализации, как уточняется, женщина отказалась. Специалисты провели с ней профилактическую беседу о недопустимости купания в запрещенном месте.

После этого ее передали полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, передает Telegram-канал «ЧСтные новости Москвы».

В начале августа сотрудники спасательной станции «Строгино» оказали помощь тонувшему москвичу. По словам очевидцев, мужчина начал заходить в воду, после чего упал лицом вниз. Прохожие сразу принялись оказывать ему помощь и вытащили из воды на берег.

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